Mattinata di incidenti sulla Pontina, due ad Aprilia in pochi minuti: code e traffico in tilt

Mattinata di incidenti quella di oggi, giovedì 24 marzo, sulla Pontina. Due se ne sono verificati quasi in contemporanea nel territorio di Aprilia con inevitabili conseguenze sulla circolazione stradale, con code di chilometri, in un orario in cui la strada statale 148 è già molto trafficata.

Uno dei due sinistri si è verificato intorno alle 8.30 in direzione Roma in cui sono rimasti coinvolti quattro veicoli. In seguito all’incidente, come segnalano da Astral Infomobilità, si sono formate code da via Guardapasso a via della Valletta verso la Capitale. Solo una manciata di minuti prima, questa volta in direzione Latina, un altro incidente è avvenuto sempre nel territorio di Aprilia, all’altezza dello svincolo per via del Genio Civile. Anche in questo caso disagi si sono registrati per gli utenti della Pontina in seguito alle code che si sono formate a via del Campo a via Genio Civile.

Sempre nella mattinata di oggi, prima di questi due, un terzzo incidente è avvenuto invece nel territorio di Pomezia causando problemi al traffico e ai mezzi in viaggio verso Roma, tra Pomezia e CastelRomano.