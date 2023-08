Incidente sulla Pontina, maxi scontro fra cinque veicoli

Pauroso incidente nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 agosto, sulla Pontina in direzione Latina, con pensanti ripercussioni anche sulla circolazione in un orario in cui il traffico sulla strada statale 148 è già molto intenso.

Per i rilievi e la gestione della viabilità sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Aprilia.

Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 41,500 ad Aprilia in direzione sud; nel maxi scontro, dai primi accertamenti, sono rimasti coinvolti 5 veicoli. Fortunatamente non sono stati registrati feriti ma tanto è stato lo spavento per gli occupanti dei mezzi.

Come detto, però, sono state pesanti i disagi e le ripercussioni sulla circolazione; l’arteria è stata temporaneamente chiusa e il traffico è stato deviato su via del Tufetto; si sono formate code chiloemtriche lungo la carreggiata verso Latina. Sul posto anche le squadre Anas.