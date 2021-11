Incidente sulla Pontina, coinvolti più veicoli. Code e disagi per gli automobilisti diretti a Roma

Un incidente ha causato disagi per gli automobilisti sulla Pontina diretti alla Capitale. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 novembre, sulla rampa di svincolo Acqua Acetosa Ostiense in direzione di Roma.

Da quanto si apprende sono rimasti coinvolti più veicoli. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

In seguito allo scontro, come aggiorna Astral Infomobilità, si sono formate code lungo la Pontina verso la Capitale in una giornata complicata anche dalle abbondanti piogge.