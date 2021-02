Incidente sulla Pontina, coinvolti tre veicoli. Code e disagi al traffico in direzione Latina

Un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 26 febbraio, ha creato non pochi disagi ai pendolari della Pontina. Il sinistro si è verificato qualche minuto prima delle 11 nel territorio di Aprilia, nei pressi del chilometro 42, in direzione del capoluogo pontino.

Secondo le prime informazioni a disposizione sono rimasti coinvolti tre veicoli; sul posto, oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti per i rilievi di rito i carabinieri a cui spetta ora la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Durante le operazioni Pontina è stata chiusa al traffico per circa mezz’ora, poi le auto sono state fatte transitare su una sola corsia di marcia. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: code si sono formate lungo l’arteria per diversi chilometri in direzione di Latina.