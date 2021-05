Incidente sulla Pontina, coinvolti sei veicoli tra cui un mezzo pesante. Strada chiusa

Maxi incidente sulla Pontina nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 27 maggio, che ha reso necessario anche la temporanea chiusura dell’arteria nel territorio di Latina. Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 58,800, nei pressi di Borgo Montello.

Dalle prime informazioni a disposizione nell’incidente sono rimasti coinvolti sei veicoli, tra cui anche un mezzo pesante uscito di strada. Secondo quanto si apprende due sono i feriti che hanno reso necessario anche l’intervento dei sanitari del 118 per i soccorsi.

La strada, come detto, è stata temporaneamente chiusa alla circolazione in direzione Roma ed il traffico è stato temporaneamente deviato in complanare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per i rilievi di rito utili a ricostruire la dinamica dell’incidente, insieme anche alle squadre Anas per la gestione e il ripristino della normale viabilità.