Incidente sulla Pontina: coinvolti tre veicoli, due le persone ferite

Pomeriggio difficile quello di oggi, domenica 28 novembre, sulla Pontina per un incidente che si è verificato nei pressi di Aprilia e ha visto coinvolti più veicoli.

Secondo quanto si apprende il sinistro è avvenuto nei pressi del chilometro 50 in direzione sud. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Aprilia insieme ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco. Da quanto si apprende l’incidente ha visto protagonisti tre veicoli e due persone sono rimaste ferite. Inevitabili i disagi lungo la carreggiata in direzione Terracina tra l’incrocio con via Guardapasso e quello con via Selciatella.

Altri due incidenti hanno reso ancora più difficile il pomeriggio di oggi sulla Pontina; uno si è verificato a pochi chilometri di distanza da questo e un altro all’altezza del chilometro 23, nei pressi di Castel Romano.