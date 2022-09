Grave incidente sulla Pontina, coinvolti quattro veicoli. Strada chiusa e code

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 30 settembre, sulla Pontina. Dalle prime informazioni a disposizione sono rimasti coinvolti diversi veicoli. Come si può anche vedere dalla foto (ripresa dalla pagina Facebok Via Pontina S.R.148) in seguito all'impatto un'auto e un furgone sono rimasti praticamente schiacciati.

Il sinistro è avvenuto all’altezza del km 18 nei pressi di Castel di Decima in direzione Roma. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine pr i rielivi di rito necessari a ricostruire l'estta dinamica dell'incidente raggiunte anche dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118.

Inevitabili i disagi anche sulla circolazione stradale. Come fa sapere Anas,che è sul luogo dell’incidente con le sue squadre, la Pontina è stata temporaneamente chiusa al traffico che viene deviato a Castel di Decima.

Al momento vengono segnalati già alcuni chilometri di coda in direzione della Capitale.