Incidente sulla Pontina: scontro tra due veicoli, un ferito. Strada chiusa e disagi

Ancora la Pontina teatro di un incidente stradale. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 31 dicembre, quando uno sinistro si è verificato nei pressi del km 51,400 nel territorio di Aprilia.

Secondo le informazioni a disposizione lo scontro, che è avvenuto in corrispondenza dello svincolo per Nettuno/Campo di Carne, ha visto coinvolti due veicoli. Una persona da quanto si apprende è rimasta ferita.

Disagi sono stati registrati sulla Pontina anche per lo sversamento di olio sul piano viabile. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito mentre il personale Anas è stato impegnato nelle operazioni di bonifica. Per consentire tutti gli interventi è stata provvisoriamente chiusa al traffico la carreggiata in direzione Roma. Terminati gli interventi poco dopo le 17 la strada è stata riaperta alla circolazione.