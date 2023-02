Incidente sulla Pontina: coinvolti tre veicoli. Un ferito grave, atterra l’eliambulanza

Un grave incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 31 gennaio sulla Pontina. Una persona, dalle informazioni a disposizione, è rimasta ferita in maniera serie ed è stato necessario far atterrare anche l’eliambulanza.

Il sinistro è avvenuto nel territorio di Aprilia, nei pressi del chilometro 47,100, in direzione Roma, all'altezza dell'ex Claudia. Da quanto si apprende sono tre i veicoli che, per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, sono rimasti coinvolti nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale per i rilievi di rito e a cui spetta ora la ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro.

Inevitabili anche le ripercussioni sul traffico: la Pontina è stata temporaneamente chiusa al traffico; hanno raggiunto il luogo dell’incidente anche le squadre Anas; si lavora oltre che per soccorrere le persone rimaste coinvolte anche per la rimozione dei mezzi per per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.