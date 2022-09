Incidente sulla Pontina: tre veicoli coinvolti e un ferito

Incidente stradale lungo la Pontina, sulla carreggiata in direzione Roma. Il sinistro si è verificato all'altezza del km 18, a Castel di Decima, Roma.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti tre mezzi che viaggiavano in direzione nord e una persona è rimasta ferita. Sulle cause sono ancora in corso gli accertamenti e le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dello scontro. Anas comunica che il traffico è stato provvisoriamente deviato, con indicazioni sul posto, per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto stanno operando le squadre dell'Anas e le forze dell'ordine per consentire nel più breve tempo possibile il ripristino della viabilità.