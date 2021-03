Incidente sulla Pontina, tir di traverso sulla carreggiata. Strada chiusa e lunghe code

Il sinistro nei pressi del chilometro 38,700 nel territorio di Aprilia; il traffico temporaneamente interdetto; auto in fila sulla Pontina. Si registra un ferito

Traffico in tilt e lunghe code nella mattinata di oggi, lunedì 8 marzo, a causa di un incidente sulla Pontina. Per cause che sono ancora al vaglio un tir uscito di strada è finito contro la muraglia di destra rimanendo di traverso sulla carreggiata. L'arteria è stata momentaneamente chiusa al traffico con le inevitabili conseguenze sulla circolazione stradale.

Il sinistro si è verificato nei pressi del chilometro 38,700 nel territorio di Aprilia. Sono ancora al vaglio le cause e la dinamica di quanto accaduto. Da quanto si apprende anche una vettura sarebbe coinvolta nell’incidente; una persona è rimasta ferita.

Sul posto oltre alla polizia stradale impegnata per i rilievi di rito sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le le squadre Anas. La strada è stata temporaneamente chiusa in direzione Roma e traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Casalazzara. Al momento si registrano lunghe code.