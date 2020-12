Incidente sulla Pontina: tir finisce fuori strada, divelti 100 metri di guardarail

Dopo quello di questa mattina, un secondo incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 dicembre, sulla Pontina. In questo caso si tratta di un incidente autonomo che ha visto coinvolto un mezzo pesante.

Il sinistro è avvenuto nei pressi del chilometro 14.400, a Spinaceto ed in direzione Latina. Per i rilievi di rito sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale coordinati dal comandante Massimiliano Corradini; presenti anche al personal Anas e i sanitari del 118. Per consentire le operazioni di recupero dell’autoarticolato oltre che oltre che di pulizia del piano viabile è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione sud un tratto della carreggiata.

Secondo una prima ricostruzione il conducente alla guida del mezzo pesante ne ha perso il controllo con il tir che ha divelto circa 100 metri di guardarail. Dalla polizia stradale di Aprilia fanno sapere che si prevedono almeno 4 ore di lavori per il ripristino della circolazione. La circolazione in direzione Latina è stata deviata lungo un’adiacente viabilità complanare.