Incidente sulla Pontina, coinvolti più veicoli. Code e disagi per i pendolari verso Roma

Un altro incidente ha causato nella prima mattinata di oggi, giovedì 9 dicembre, disagi ai pendolari della Pontina diretti alla Capitale. Il sinistro si è verificato intorno alle 7 nel territorio di Aprilia e, secondo le informazioni a disposizione ha visto coinvolti più veicoli, 4 a quanto sembra.

L’incidente è avvenuto lungo la corsia di sorpasso che, per consentire i rilievi agli uomini della polizia stradale, è stata temporaneamente chiusa al traffico per poi essere riaperta intorno alle 9.30 dopo la rimozione dei veicoli coinvolti con le vetture chetano viaggiato su una sola corsia.

Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione stradale in quello che è già un orario molto trafficato; code, come hanno comunicato da Astral Infomobilità, si sono formate tra via Guardapasso a via dei Rutuli in direzione Roma.