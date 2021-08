Incidente sulla Pontina, tamponamento a catena: coinvolto anche un pullman

Incidente stradale sulla Pontina questa mattina, sabato 14 agosto. Il sinistro si è verificato all'altezza del km 31,400, nel territorio di Pomezia, sulla carreggiata in direzione della Capitale. Si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto più veicoli tra cui anche un pullman.

Attualmente, come comunica Anas, la carreggiata è stata temporaneamente chiusa nel tratto interessato e il traffico veicolare viene deviato con uscita obbligatorio allo svincolo Laurentina, con possibilità di riprendere la complanare in via Pontina Vecchia.

Sul posto le forze dell'ordine e le squadre del personale Anas per la gestione dell'emergenza e il ripristino della normale circolazione.