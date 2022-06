Incidente sulla Pontina all'altezza di Pomezia, code verso Latina

Incidente sulla Pontina questa mattina, martedì 14 giugno, tra via del Mare e via delle Tre Cannelle, all'altezza di Pomezia. Il sinistro si è verificato in direzione Latina, al km 31+400.

La comunicazione arriva dal servizio Astral Infomobilità. La circolazione è stata ridotta su una sola carreggiata nel tratto interessato dal sinistro. Intorno alle 10 i veicoli sono stati rimossi e la circolazione è tornata regolare.