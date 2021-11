Incidente sulla Pontina, coinvolti quattro veicoli: lunghe code verso Roma

Incidente sulla Pontina questa mattina, mercoledì 24 novembre, in direzione Roma. Il sinistro si è verificato nel territorio di Pomezia, all'altezza del km 28. Lunghe code si sono registrate sull'arteria stradale da via Laurentina a via Monte d'Oro verso la Capitale e la strada è stata temporaneamente chiusa all'altezza di Pomezia nord. Le forze dell'ordine, intervenute sul posto per gestire la viabilità, hanno deviato il traffico sulla complanare.

Lo scontro ha coinvolto quattro mezzi, tre auto e un furgone, e ha provocato il ferimento di una persona. La dinamica è in fase di accertamento da parte della polizia stradale di Aprilia. Sul posto anche il personale dell'Anas per mettere in sicurezza la strada.

Il tratto di strada interessato dal sinistro è stato riaperto poco prima delle 11.