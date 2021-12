Incidente sulla Pontina, traffico in tilt e code verso la Capitale

Incidente sulla Pontina questa mattina, 29 dicembre, all'altezza del comune di Pomezia. Il servizio Astral Infomobilità ha comunicato lunghe code e traffico in tilt a partire dalla 9. Il sinistro, che ha coinvolto tre veicoli, si è verificato lungo la carreggiata Nord verso la Capitale, tra Pomezia e Monte d'Oro. L'incidente non ha fatto registrare feriti ma la circolazione è rimasta paralizzata per circa due ore.

Solo intorno alle 11 i veicoli sono stati rimossi e il traffico è ripreso regolarmente. La situazione è stata aggravata da alcuni lavori in corso tra Castel Romano e Castel di Decima.