Incidente sulla Pontina: strada chiusa per consentire l'intervento dell'eliambulanza

Incidente sulla Pontina questa mattina all'altezza di Pomezia, nei pressi del km 31,300, verso Aprilia. A comunicarlo è il servizio Astral Infomobilità che poco prima delle 8 di oggi, 15 maggio, ha segnalato la chiusura temporanea della strada, in entrambe le direzioni, per consentire l'intervento dell'elisoccorso per uno degli automobilisti rimasti feriti in modo più grave.

Sul posto anche gli agenti della polizia stradale di Aprilia per i rilievi del sinistro. Dopo l'intervento dell'elicottero del 118 la strada è stata riaperta in entrambe le direzioni ma in direzione Latina si transita su una sola corsia.