Incidente sulla Pontina, due feriti in un tamponamento: traffico bloccato

Incidente sulla Pontina, nel territorio di Roma in direzione sud. Un tamponamento che ha coinvolto due auto, avvenuto all'altezza del chilometro 16,200, ha paralizzato il traffico verso Terracina. Per consentire le operazioni di ricostruzione della dinamica e di soccorso ai conducenti la corsia di sorpasso, nel tratto di strada interessato, è stata temporaneamente chiusa.

La circolazione è stata deviata sulla corsia libera dalle operazioni di ripristino in corso. L’incidente, per cause ancora da accertare, ha coinvolto due autovetture e nell’impatto i conducenti dei due veicoli sono rimasti feriti.

Sul posto i soccorsi del 118, le squadre dell'Anas e le pattuglie della polizia stradale per i rilievi e ripristino della viabilità.