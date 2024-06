Incidente sulla Pontina, auto fuori strada finisce contro la rotonda e i pali della luce

Incidete all’alba di oggi, lunedì 3 giugno, sulla Pontina. Ferito un uomo di 44 anni finito fuori strada con la sua auto nel territorio di Sabaudia. Sul posto, dopo le segnalazioni sono giunti i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile insieme ai sanitari del 118.

Da una prima ricostruzione si tratta di un sinistro autonomo che ha visto rimanere coinvolta una sola auto; per cause ancora in fase di accertamento da parte dei militari, la vettura condotta da un uomo mentre percorreva la Pontina ha improvvisamente sbandato andando a finire contro una rotatoria e impattando su alcuni pali della luce.

Soccorso dai sanitari del 118 il conducente è stato portato presso l’ospedale SantaMaria Goretti di Latina per tutti gli accertamenti del caso; non è in pericolo di vita.