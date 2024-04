Incidente sulla Pontina, automobilista rifiuta l’alcol test e si scaglia contro i carabinieri

Ha rifiutato di sottoporsi ai test per l’alcol e si è scagliato contro i carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente: è stato arrestato ed è finito ai domiciliari un uomo di 41 anni di Sabaudia che ora deve rispondere dei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza alcolica.

I fatti nella giornata di ieri proprio nella città delle dune in seguito al sinistro autonomo avvenuto sulla Pontina e nel quale è rimasto coinvolto il 41enne mentre era alla guida della sua auto.

Sul posto sono giunti dunque i militati della locale Stazione impegnati nei rilievi e in tutte le operazioni di rito. Ed è stato in questo momento che l’uomo, dopo essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici, ha opposto resistenza minacciando di morte i carabinieri.

Per lo stato di alterazione psicofisica in cui si trovava, spiegano dall’Arma, dovuta verosimilmente all’abuso di sostanze alcoliche, il 41enne è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove è rimasto piantonato in attesa di essere tradotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità giudiziaria.