Incidente sulla Pontina, tamponamento tra due mezzi: traffico e code verso Roma

Incidente stradale questo pomeriggio lungo al Pontina. Il sinistro, un tamponamento che ha coinvolto due veicoli. è avvenuto all'altezza dello svincolo di Castel Romano e ha comportato rallentamenti al traffico e code tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma.

L'Anas comunica che la circolazione è provvisoriamente indirizzata sulla sola corsia di sorpasso per consentire la rimozione dei mezzi incidentati. La rampa per via Laurentina è temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.