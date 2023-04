Mattinata di disagi sulla Pontina: tamponamento e auto in fiamme in direzione Roma

Un incidente avvenuto questa mattina, prima delle 8, all'altezza del territorio di Aprilia ha paralizzato il traffico lungo la Pontina, in direzione della Capitale.Si è trattato di un tamponamento all'altezza del km 45 e di un'auto andata in fiamme.

Nessuno degli occupanti dei veicoli coinvolti è rimasto ferito ma si sono registrati notevoli disagi alla viabilità. Il traffico sulla careggiata Nord è rimasto paralizzato, con file di auto per diversi chilometri. Sul posto è stato necessario l'intervento di una pattuglia della polizia stradale, arrivata da Terracina, per i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità. I vigili del fuoco hanno invece domato le fiamme su una vettura in transito.

La circolazione sta tornando alla normalità.