Incidente sulla Pontina, scontro tra auto e moto: muore il 29enne Alessandro Quatrini

E' un ragazzo di 29 anni la vittima dell'ennesima tragedia avvenuta sulle strade pontine. Il suo nome è Alessandro Quatrini, nato e residente a Frosinone, che viaggiava in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'altra auto proveniente dall'opposto senso di marcia. Un impatto frontale violento, che ha purtroppo spezzato in due parti la moto del giovane, sbalzando il centauro per diversi metri sull'asfalto.

La ricostruzione della dinamica del sinistro, avvenuto all'altezza del km 108 della Pontina, nel territorio di Terracina, è stata affidata alle pattuglie della polizia stradale di Formia che ieri sera hanno raggiunto il luogo dell'incidente e hanno accertato che a causare il terribile schianto tra i due veicoli è stato un sorpasso azzardato del mezzo a due ruote, che ha invaso l'opposta corsia di marcia. Proprio in quel momento sopraggiungeva una Fiat Idea, guidato da un cittadino originario della Finlandia, che non ha potuto evitare lo scontro.