E' l'agricoltore Andrea Rigoni l'uomo travolto e ucciso da un'auto sulla Pontina

E' un agricoltore di 50 anni, Andrea Rigoni, la vittima dell'incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 26 aprile, lungo la Pontina, nel territorio di Terracina. L'ennesima tragedia sulle strade della provincia.

L'uomo, originario di Sabaudia, era in sella alla sua bicicletta e, secondo la ricostruzione della dinamica effettuata dai carabinieri, si è immesso lungo la 148, all'altezza del chilometro 98 da una stradina sterrata laterale. Un'auto, un'Audi A4 condotta da una donna che viaggiava sulla corsia Sud, non è riuscita ad evitarlo e lo ha centrato in pieno. Il violento impatto non ha lasciato scampo al ciclista, deceduto sul colpo.

Sul posto è stato necessario l'intervento dei carabinieri e delle pattuglie della polizia locale, insieme alle squadre dell'Anas per ripristinare la viabilità e mettere in sicurezza il tratto di strada. L'arteria è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi e i rilievi delle forze dell'ordine e la circolazione è tornata alla normalità solo dopo le 19.