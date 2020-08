Incidente sulla Pontina, scontro tra due auto: un ferito. Traffico rallentato e code

Incidente sulla Pontina questa sera, 2 agosto, all'altezza del chilometro 19 in direzione Roma. Lo scontro, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, ha coinvolto due veicoli. Una persona è rimasta ferita.

Sul posto sono intervenute le squadre dell'Anas, il personale del 118 e gli agenti della polizia stradale per i rilievi e la ricostruzione della dinamica e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Al momento si segnala traffico rallentato e code in prossimità dell'incidente.