Pontina: due incidenti in poche ore, code in direzione Roma. Disagi anche per i lavori

Mattinata difficile quella di oggi, giovedì 3 giugno, per i pendolari che si muovono sulla Pontina: lunghe code si sono registrare sulla strada statale 148 in direzione Roma a causa di due incidenti che si sono verificati a poco ore di distanza uno dall’altro mentre disagi sono stati segnalati anche per lavori nei pressi di Aprilia.

Per quanto riguarda il primo sinistro, ha visto coinvolte tre vetture ed è avvenuto nei pressi del chilometro 31 nel territorio di Pomezia; fortunatamente solo feriti lievi ma pesanti le ripercussioni sul traffico nel corso dei rilievi. Sul posto sono intervenuti per gli accertamenti gli agenti della polizia stradale. Poco dopo, ancora una volta in direzione Roma ma nei pressi del chilometro 21+700, c'è stato un altro sinistro sempre con tre veicoli coinvolti che ha causato altre code, tra via Monte D’Oro e via di Pratica. “Si transita su una sola corsia” fanno sapere da Astral Infomobilità.

E disagi per chi viaggia verso la Capitale sono stati registrati questa mattina anche per i lavori di rifacimento del manto stradale nei pressi di Aprilia.