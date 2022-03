Incidente sulla Pontina: coinvolte tre auto, due si ribaltano. Code chilometriche e traffico in tilt

Brutto incidente nella mattinata di oggi, giovedì 10 marzo, sulla Pontina. Il sinistro si è verificato nei pressi del chilometro 51,900, all’altezza della località Genio Civile nel territorio di Aprilia.

Dalle informazioni a disposizione, tre sono le auto rimaste coinvolte nello scontro in seguito al quale uno dei veicoli si è ribaltato e un altro è finito su un fianco. Per gli automobilisti fortunatamente solo lievi ferite.

Ma pesanti sono state le ripercussioni sulla circolazione stradale. L’arteria, infatti, è stata temporaneamente chiusa al traffico con la conseguente formazione di code chilometriche in direzione della Capitale e lunghissimi tempi di attesa per gli automobilisti in viaggio verso Roma.

Sul posto per i rilievi di rito sono intervenuti gli agenti della polizia stradale a cui ora spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e il personale Anas per tutte le operazioni di ripristino della viabilità.