Ennesimo incidente sulla Pontina, tre auto coinvolte. Lunghe code e disagi al traffico

Inizio di settimana difficile per i pendolari della Pontina: in seguito ad un incidente, l’ennesimo sull’arteria che collega la provincia di Roma a quella di Latina, infatti, pesanti disagi si stanno registrando questa mattina lungo la strada statale 148.

Da quanto si apprende il sinistro ha visto coinvolte tre auto e si è verificato intorno alle 8 di oggi, lunedì 14 marzo, nei pressi del chilometro 36 al confine tra i territori di Ardea ed Aprilia in direzione Roma.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale impegnati nei rilievi di rito che saranno utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale in un orario in cui il traffico sull’arteria è già molto intenso; lunghe code vengono segnalate da Astra Infomobilità da via Tufello a via Casali Pian del Frasso per chi viaggia verso la Capitale.