Incidente sulla Pontina, lunghe code per un tamponamento ad Aprilia. Tre persone ferite

Disagi alla circolazione in direzione Latina; sul posto la polizia stradale e i sanitari del 118

Auto in coda e disagi per i pendolari della Pontina a causa di un incidente nel pomeriggio di oggi, martedì 30 marzo. Il sinistro si è verificato nel territorio di Aprilia in direzione Latina intorno alle 15.30.

Da quanto si apprende nel tamponamento sono rimasti coinvolti più veicoli, almeno tre; per i rilievi di rito sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale a cui ora spetta la ricostruzione della dinamica di quanto accaduto. Tre le persone ferite: soccorse dai sanitari del 118 due sono state trasferite presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e una in un nosocomio della Capitale

Pesanti, come detto, le ripercussioni sulla circolazione ristretta su una sola corsia di marcia: traffico bloccato e lunghe code di auto si sono formate sulla Pontina in direzione del capoluogo.