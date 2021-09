Due incidenti lungo la Pontina: traffico paralizzato in direzione della Capitale

Due sinistri stradali all'altezza di via del Genio Civile e del territorio di Pomezia

Mattinata di disagi per i pendolari che percorrono la Pontina a causa di due diversi incidenti. Lo comunica il servizio Astral Infomobilità. Uno avvenuto all'altezza di via del Genio Civile, l'altro nel territorio di Pomezia in direzione Roma. Nel primo caso sono stati coinvolti sei mezzi, tra cui un camion. Il traffico è rimasto paralizzato verso la Capitale. Sul posto forze dell'ordine e mezzi di soccorso.

Il secondo sinistro si è verificato all'altezza di Pomezia e ha fatto registrare lunghe code da via Laurentina a via dei Castelli Romani. I veicoli incidentati sono stati rimossi intorno alle 10.15 ma il traffico è rallentato.