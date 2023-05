Incidente sull'Appia: scontro fra un camion e tre auto, un ferito soccorso da un'eliambulanza

Quattro mezzi coinvolti in un incidente stradale avvenuto questa mattina, venerdì 19 maggio, lungo la via Appia, all'altezza del m 83+600, nel comune di Pontinia. A scontrarsi, intorno alle 740, un autoarticolato e tre auto. Una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa da un'eliambulanza e trasportata in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, mentre altri cinque occupanti dei veicoli sono rimasti illesi.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia stradale del distaccamento di Terracina, che si sono occupate dei rilievi del sinistro e della gestione della viabilità lungo l'arteria. Secondo le prime ricostruzioni degli agenti, un'auto, che viaggiava sulla corsia di marcia in direzione Terracina, per cause ancora in corso di accertamento ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un autoarticolato. Nel violento impatto con la vettura il mezzo pesante è uscito fuori strada finendo la sua corsa contro un albero che costeggia la carreggiata. Altre due auto sono poi rimaste coinvolte come conseguenza del primo incidente, tamponando i veicoli e urtando i detriti.

Attualmente gli agenti della Polstrada stanno ancora lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica del sinistro attraverso l'acquisizione dei dati dei cronotachigrafo e gli esami degli automobilisti coinvolti. Per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso al traffico, con deviazioni del traffico sul posto. Si sta inoltre procedendo alla rimozione del camion con l'utilizzo di un carro pesante per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.