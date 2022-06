Incidente a Pontinia, bambino investito da un'auto pirata. Indagano i carabinieri

Sono in corso le indagini dei carabinieri sull’incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri a Pontinia dove un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto pirata. Tutto è accaduto intorno alle 18 in via Aldo Moro davanti agli occhi di diverse persone.

Subito soccorso dai sanitari del 118 il bambino è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina; le sue condizioni fortunatamente non sono gravi e, notizia di queste ore, è stato dimesso dal nosocomio del capoluogo pontino.

Sono intanto in corso le indagini da parte dei carabinieri che già nel pomeriggio di ieri hanno raccolto le testimonianze di quanti erano presenti al momento dell’incidente. Secondo quanto riferito, l’auto che ha investito il bambino prima di scappare senza prestare soccorso era una Smart di colore grigio; ma al momento non sono stati forniti ulteriori particolari.

Elementi utili per risalire a chi in quel momento guidava la vettura potrebbero però arrivare dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona e che stanno visitando i militari dell’Arma.