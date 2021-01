Incidente a Pontinia, morto Giacomo Truini: il ricordo della sua ex professoressa Paola Villa

L'ex sindaco di Formia era stata la sua insegnante alle medie. Il giovane aveva perso il fratello per un incidente

L'ex sindaco di Formia Paola Villa ricorda il giovane Giacomo Truini, il ragazzo di 19 anni deceduto venerdì sera, 29 gennaio, in un incidente stradale sull'Appia, a Pontinia. Paola Villa era stata la sua professoressa alle scuole medie, a Pontinia, e ha affidato a Facebook un messaggio per il ragazzo, il cui fratello era morto anni fa per un incidente stradale:

"Un colpo aver avuto questa mattina la notizia del tuo tragico incidente. Assurdo, prima tuo fratello, ora tu. Giacomino, così ti chiamavamo a scuola, il più piccolo di statura e il più casinaro, il più chiacchierone e il più ribelle. Tanti i ricordi. I tuoi esperimenti di scienze, sempre con la "variante giacomino", come la chiamavi tu. O i tuoi compiti di geometria, dove io ti chiedevo "Giacomo manca, come al solito, la formula" e tu " prof un po' di fantasia, la formula è sottintesa, e poi che la scrivo a fare, lei le sa!". Ed anche se non ci vedevamo da un po', però ci tenevamo aggiornati sulla nostra vita, la mia da sindaco e la tua da studente gagliardo alle superiori. Un abbraccio grande a tutta la tua cara famiglia Ti voglio bene!!! La professoressa Villa".