Incidente sulla Migliara, furgone sbanda e finisce contro un albero: un morto e un ferito

E' di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte sulla Migliara 47, nel territorio di Pontinia. A perdere la vita un uomo di 43 anni, che era alla guida di un furgone. Accanto a lui un'altra persona che è rimasta gravemente ferita.

Secondo la ricostruzione della dinamica si è trattato di un incidente autonomo. Il conducente del mezzo ha improvvisamente sbandato perdendo il controllo ed è uscito fuori strada. Il furgone ha impattato contro un albero sul margine della strada e la violenza del colpo non ha lasciato scampo all'autista. All'arrivo dei sanitari del 118 non è stato possibile far altro che constatare il decesso. Soccorsa l'altra persona che si trovava sul sedile del passeggero, trasportata in ospedale dove si trova in condizioni gravi.

Sul posto anche una squadra di vigili del fuoco e i carabinieri.