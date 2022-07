Daniel Rossi, morto sulla Migliara mentre tornava dal lavoro

E' Daniel Rossi la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella notte di oggi, domenica 24 luglio, lungo la Migliara 47, nel territorio di Pontinia. Aveva 43 anni, nato a Terracina e residente poco lontano dal luogo della tragedia. Insieme a lui viaggiava un collega di lavoro, un ragazzo di 29 anni, rimasto gravamente ferito.

I due erano a bordo di un autocarro di proprietà di una ditta della zona, quando il 43enne, intorno alle 3,30, ha perso improvvisamente il controllo, forse a causa di un colpo di sonno. Il mezzo è uscito fuori strada finendo frontalmente contro un albero, ha carambolato sulla carreggiata e poi si è caduto su un fianco in un fosso lungo la strada. I soccorritori hanno trovato i due uomini intrappolati tra le lamiere. Per Daniel Rossi non c'era più speranza, all'arrivo dei soccorsi era già deceduto. Il 29enne invece è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Latina e sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La sua prognosi però è ancora riservata.

Secondo le prime informazioni raccolte dai soccorritori e dai carabinieri della sezione radiomobile i due uomini tornavano dal lavoro e percorrevano la Migliara in direzione Sezze.