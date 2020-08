Incidente a Pontinia: perde il controllo dell'auto e finisce nel canale. Morto un uomo

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi, 12 agosto, nel territorio di Pontinia. Un uomo è morto dopo aver perso il controllo della sua auto ed essere uscito fuori strada. Il veicolo, un piccolo furgone Ducato, è finito in un canale e per il conducente non c'è stato nulla da fare. I sanitari hanno solo constatato il decesso. E' accaduto lungo la Migliara 48.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polizia stradale di Terracina, guidati dal comandante Giuliano Trillò che ha raggiunto il luogo dell'incidente. Al lavoro anche una squadra di vigili del fuoco che ha operato per estrarre l'uomo dall'abitacolo e per tirare fuori dal canale il veicolo.