Incidente stradale a Pontinia: morta una donna investita da un'auto

Incidente mortale questa mattina nel territorio di Pontinia, in via Lungobotte. Una donna di 60 è morta poco dopo l'arrivo all'ospedale Goretti di Latina per le gravi ferite riportate nel sinistro. Secondo la ricostruzione la donna è stata investita da un'auto mentre era scesa dal suo veicolo dopo aver accostato sul margine della carreggiata.

A bordo dell'auto c'era anche una bambina, la nipote della vittima, anche lei trasportata in ospedale per accertamenti ma non in condizioni preoccupanti. La donna invece è stata sottoposta d'urgenza a un intervento chirurgico ma è deceduta poco dopo. La dinamica del sinistro al vaglio della polizia stradale.