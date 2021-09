Incidente a Pontinia, muore a bordo del suo scooter il 17enne Valerio Scardella

Un'altra tragedia sulle strade si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, 6 settembre, intorno alle 18,30, nel territorio di Pontinia. A perdere la vita un ragazzo di appena 17 anni, Valerio Scardella, nato a Latina ma residente a Pontinia con la famiglia.

Il giovane era alla guida di uno scooter e stava percorrendo strada del Quartaccio in direzione della Migliara 51. All'altezza di un incrocio ha perso il controllo del mezzo e ha urtato violentemente il muro di cinta di un'abitazione. Gli agenti della polizia stradale non hanno rilevato segni di frenata. L'impatto con il muretto non gli ha lasciato scampo. Le forze dell'ordine e i soccorsi lo hanno trovato riverso a terra a diversi metri dal margine della carreggiata.

Il 118 ha potuto dunque solo contastare il decesso. La salma è attualmente all'obitorio di Pontinia.