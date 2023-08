Incidente a Ponza, scontro tra un taxi e un’auto sull’isola: cinque le persone ferite

Pauroso incidente alla vigilia di Ferragosto sull’isola di Ponza tra un taxi minivan e una vettura. Il bilancio è di cinque feriti tra cui una donna portata in ospedale in condizioni più serie.

Il sinistro si è verificato poco dopo le 11 della mattinata di ieri, lunedì 14 agosto, in località Campo Inglese. Sul posto, in via Sottocapo, per i soccorsi si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco che hanno raggiunto il luogo dell’incidente con la squadra Aib 12A di stanza sull’isola.

Dalle informazioni a disposizione lo scontro, secondo una prima analisi frontale e le cui cause sono ancora in fase di ricostruzione, c’è stato tra il taxi minivan e una Volkswagen Golf. I vigili del fuoco hanno dovuto operare per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e prestare le prime cure alla donna in attesa dell’arrivo del personale del 118 e che poi è stata portata in ospedale. Anche le altre quattro persone rimaste ferite, in modo apparentemente meno grave, sono state prese in cura dai sanitari.

Il luogo dell’incidente è stato raggiunto anche dalla polizia locale ora al lavoro per la ricostruzione della dinamica.