Tragico scontro a Priverno: muore in ospedale a tre settimane dall’incidente

Il sinistro lo scorso 26 luglio a Ceriara. Il cordoglio del sindaco per la scomparsa di Antonio D’Atino

E’ lutto a Priverno per la morte di Antonio D’Atino, l’uomo di 57 anni che lo scorso 26 luglio era rimasto coinvolto in un incidente nella zona di Ceriara. Nel pomeriggio di ieri il suo cuore ha cessato di battere dopo aver lottato tra la vita e la morte per oltre 20 giorni.

Il sinistro aveva visto coinvolto 4 vetture. Le condizioni dell’uomo, che viaggiava a bordo di una Fiat Uno, erano subito apparse molto gravi ai soccorritori che erano accorsi lungo la vecchia SS 156 a Ceriara di Priverno; dopo essere stato trasportato in eliambulnaza all’ospedale San Camillo di Roma era stato ricoverato in rianimazione.

Ed è una notizia, quella della morte di Antonio D’Atino, che ha sconvolto l’intero paese di Priverno dove era molto conosciuto. Cordogolio è stato espresso anche dal sindaco Anna Maria Bilancia. "Ciao Antonio. Hai lottato tanto, ma quel brutto incidente è stato troppo cattivo con te, noi però non ti dimenticheremo - ha scritto sulla sua pagina Facebook il primo cittadino -. Riposa in pace”.