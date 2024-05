Improvvisamente il mezzo ha perso aderenza al manto stradale, il giovane ha sbandato e perso il controllo del veicolo ed entrambi sono caduti. Ad avere la peggio è stato il 13enne, soccorso dal personale del 118 e trasferito all'ospedale Goretti di Latina per le ferite riportate.

Due minorenni rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto nel comune di Priverno. I due ragazzini, di 15 e 13 anni, erano in sella a uno scooter condotto dal più grande e stavano percorrendo una strada poco lontana dal campo sportivo del paese.

Incidente in motorino per due minorenni: il 13enne finisce in ospedale