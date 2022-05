Incidente per un camion, il rimorchio si ribalta in mezzo alla strada

Un incidente stradale che ha coinvolto un camion ha creato non pochi disagi questa mattina alla periferia di Latina. Per cause che sono ancora la vaglio, il rimorchio del mezzo pesante si è ribaltato durante una manovra nei pressi dell’incrocio tra la strada statale Appia e via Epitaffio rimanendo poi in mezzo alla strrada.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e si è reso necessario anche l’arrivo dei vigili del fuoco con la squadra partita dalla sede centrale sopportata anche da un’autogru. Gli uomini del 115 hanno operato per recuperare e riposizionare il rimorchio ribaltato.

Ripercussioni sulla circolazione stradale nel corso dell’intervento.