Rocco Di Maria, il 62enne morto nell’incidente con il furgone. E’ la quarta vittima delle strade a giugno

Aveva compiuto 62 anni da pochi giorni l’uomo che nel pomeriggio di ieri ha perso la vita nell’incidente di via Nettuno a Latina, quasi al confine con il territorio di Cisterna. Rocco di Maria era alla guida di un furgone, un Fiat Ducato, quando si è scontato con un camion: un impatto violento e per il 62enne non c’è stato nulla da fare. All’arrivo dei soccorritori il mezzo che guidava era ormai ridotto, nella parte anteriore, a un groviglio di lamiere e per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno operato sul luogo del sinistro con due squadre arrivate da Aprilia e Latina.

Ma i soccorsi si sono rivelati inutili, tanto che sul posto era stata fatta atterrare anche un'eliambulanza. E’ ancora da chiarire, invece, la dinamica dell’incidente in cui è rimasta coinvolta anche una vettura. Gli agenti della polizia stradale, guidati dal comandante provinciale Gian Luca Porroni, nel pomeriggio di ieri hanno operato a lungo in via Nettuno per i rilievi di rito che saranno utili per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto; secondo le prime testimonianze raccolte sul luogo della tragedia, della donna alla guida della vettura come di un altro automobilista, il furgone è stato visto sbandare più volte prima del violento impatto con il camion; lo stesso conducente del mezzo pesante, finito parzialmente nel dosso che costeggia la strada, non ha potuto far nulla per evitare lo scontro. Una ipotesi su cui sono al lavoro gli agenti è quindi quella di un malore accusato dal 62enne mentre era alla guida, ma sono ancora in corso le indagini.

E quello di ieri è stato l’ennesimo tragico incidente sulle strade della provincia pontina. Solo la scorsa settimana, venerdì 9 giugno, a Formia ha perso la vita il 53enne Davide Rossillo: era alla guida del suo scooter quando si è scontato con la parte posteriore di un camion; un impatto tremendo che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Solo pochi giorni prima, era domenica 4 giugno, Danilo Carloni è stato investito e ucciso da un’auto a pochi metri da casa mentre in sella alla sua bici percorreva via del Lido e si stava dirigendo verso il bar della stazione di servizio come spesso faceva. E solo 24 ore dopo Cori ha pianto la morte di Marina Pistilli, la 59enne deceduta anche lei nello scontro con un camion.