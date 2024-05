Guida in stato di ebbrezza: perde il controllo e finisce con l'auto sullo spartitraffico della ciclabile

Ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro lo spartitraffico che divide la strada dalla pista ciclabile. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 11 maggio nel comune di Sabaudia.

Arrivati sul luogo del sinistro, i carabinieri della stazione locale hanno accertato che l'automobilista, un 59enne residente ad Aprilia, non aveva riportato lesioni. Era però in stato di ebbrezza alcolica, come appurato dal test effettuato mediante l'etilometro in dotazione al reparto. L'uomo è stato per questo denunciato in stato di libertà e i militari hanno provveduto a ritirare la sua patente di guida e a sottoporre a sequestro amministrativo il veicolo che guidava.