Scontro tra un'auto e uno scooter, perde la vita un 38enne

Ennesimo incidente mortale sulle strade pontine. Teatro del sinistro avvenuto questo pomeriggio è la Migliara 47 tra i territori di Sabaudia e Pontinia. La collisione è avvenuta all'incrocio con via Portosello tra un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio un operaio 38enne di nazionalità indiana che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote.

Sul posto è intervenuto un mezzo del 118 ma purtroppo per il 38enne non c'era più nulla da fare, è deceduto sul colpo. Per i rilievi sono arrivati i carabinieri della stazione di Sabaudia. Secondo una primissima ricostruzione, lo scooter arrivato all'altezza dell'intersezione non si sarebbe fermato venendo urtato dalla vettura, una Toyota Yaris condotta da una donna di 35 anni.

Un impatto che purtroppo non ha lasciato scampo all'operaio che viveva a Sabaudia. Sono ora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri utili a fare piena chiarezza sulla dinamica del sinistro. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. La salma del 38enne è stata trasferita all'obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.