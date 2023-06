Incidente sulla via Litoranea, scontro frontale tra due auto: ferite madre e figlia

Incidente stradale, intorno alle 13 di oggi, 7 giugno, all'altezza del chilometro 18 della strada Litoranea, nel comune di Sabaudia. Si è trattato di un impatto frontale tra due veicoli. A bordo di un'auto viaggiava una signora con la figlia 15enne. La vettura, per cause ancora in corso di accertamento, ha invaso l'opposta corsia di marcia nel momento in cui sopraggiungeva un'altra auto condotta da una donna che viaggiava in direzione Latina.

L'impatto è stato inevitabile. Nel violento scontro entrambe le vetture hanno carambolato uscendo poi fuori strada. Le tre donne sono state soccorse e trasportate in ospedale, una a Latina, una a Terracina e un'altra è stata trasferita in eliambulanza a Roma con politraumi.

I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dalle pattuglie del distaccamento della polizia stradale di Terracina, con il comandante sul posto. Il tratto di strada è stato chiuso per circa un'ora e mezza per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.