E' rimasto coinvolto in un incidente stradale e subito dopo, per la paura e l'agitazione, ha accusato un malore ed è finito in ospedale. Il sinistro si è verificato a San Felice Circeo e ha coinvolto due auto, rispettivamente condottae da un uomo di 76 anni residente a Latina e da una 43enne di Cellole, in provincia di Caserta.

Entrambi, illesi nello scontro, all'arrivo di una pattuglia dei carabinieri chiamata per i rilievi si erano già accordati in modo autonomo. Ma proprio mentre era in corso la ricostruzione del sinistro, il conducente anziano si è sentito male. Immediata la richiesta di soccorso che ha portato sul luogo dell'incidente un'ambulanza del 118, che lo ha trasportato d'urenza al pronto soccorso dell'ospedale di Terracina per le cure del caso.