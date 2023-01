Incidente sulla Migliara 58, travolto mentre era in bici: muore un uomo di 66 anni

Un'altra vittima sulle strade della provincia di Latina. Un incidente stradale si è verificato questa mattina, giovedì 5 gennaio, lungo la Migliara 58, tra i comuni di San Felice Circeo e Terracina. A perdere la vita un 66enne residente a San Felice, Salvatore Astarita.

L'uomo era in sella alla sua bicicletta quando è stato investito da un'auto condotta da un uomo di Sabaudia. Il veicolo viaggiava nello stesso senso di marcia della bici e il violento urto ha fatto sbalzare il ciclista sul parabrezza dell'auto per poi farlo cadere sull'asfalto. Per il 66enne nessuno scampo, all'arrivo del 118 i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La ricostruzione è stata affidata agli agenti della polizia locale di Terracina, mentre la viabilità nel tratto della Migliara è stata gestita dalle pattuglie della polizia locale di San Felice Circeo.