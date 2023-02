Auto fuori strada, urta un muretto e si capovolge: muore una donna di 33 anni

Una donna di Minturno di 33 anni, Selenia Mastantuono, ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale avvenuto nel comune di Santi Cosma e Damiano. A lanciare l'allarme è stato un automobilista di passaggio che, transitando in via Porto Galeo, si è accorto della presenza di un'auto capovolta a bordo strada e ha chiamato i soccorsi.

Purtroppo per la donna che era all'interno, intrappolata tra le lamiere del veicolo, non c'è stato nulla da fare. Per estrarre il corpo dall'auto è stato necessario l'intervento di una squadra di vigili del fuoco, che hanno poi rimosso la vettura. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Minturno e dei militari della sezione radiomobile di Formia. Secondo una prima ipotesi l'auto, una Fiat Grande Punto, è uscita fuori strada mentre percorreva appunto via Porto Galeo, in una zona periferica di Santi Cosma e Damiano. La vettura ha prima divelto un guard rail e poi ha urtato con violenza un muretto di cemento sul ciglio della carreggiata finendo capovolta. E' ancora difficile stabilire l'orario esatto dell'incidente, che potrebbe essersi verificato anche nel corso della notte o nelle prime ore della mattinata.

L'esatta ricostruzione della dinamica servirà anche a chiarire se sia effettivamente trattato di un incidente autonomo, come sembra da una prima analisi della scena. La salma della giovane donna è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'esame autoptico.